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Депутат Госдумы, который не мог дождаться врача и получить лекарства, госпитализирован с 50%-ным поражением легких

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья и «справедливоросс» Федот Тумусов, который недавно заболел коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

«Дорогие друзья, я тут дико извиняюсь. Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смс-ки. Госпитализирован. <...> До связи!» — написал 2 декабря Тумусов в своем Telegram-канале (орфография и авторский стиль сохранены. — Прим. ред.).

По словам народного избранника, врачи диагностировали у него 50% поражения легких после компьютерной томографии.

Накануне Тумусов пожаловался, что после заражения COVID-19 не мог дождаться врача и получить лекарства. Ранее он же предлагал «обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины» в вопросе лечения от COVID-19.

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Комментарии (7)

dihlofos
Депутат Госдумы, который не мог дождаться врача и получить лекарства.
А че еще ждать от этой рашки? Это не государство, а фейк.
mjaroslav
Так если он за народную медицину, может ему просто ромашки попить и подорожник приложить? Зачем врача-то вызывать? Врач же химией начнет пичкать!
hal9000
Так у него туберкулез наверно..курить меньше надо..
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