Депутат Госдумы, который не мог дождаться врача и получить лекарства, госпитализирован с 50%-ным поражением легких

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья и «справедливоросс» Федот Тумусов, который недавно заболел коронавирусом, рассказал о своем состоянии.



«Дорогие друзья, я тут дико извиняюсь. Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смс-ки. Госпитализирован. <...> До связи!» — написал 2 декабря Тумусов в своем Telegram-канале (орфография и авторский стиль сохранены. — Прим. ред.).

По словам народного избранника, врачи диагностировали у него 50% поражения легких после компьютерной томографии.