«Врач не пришел, лекарства закончились». Предлагавший лечить коронавирус народными средствами депутат Госдумы столкнулся с отечественным здравоохранением

«Справедливоросс» Федот Тумусов, который состоит в комитете по охране здоровья, рассказал о том, как он лечился от коронавируса.



«Утром записался на вызов врача на дом. Врач не пришел. На второй день сказали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. Обещали что до обеда врач придет. Но пришел только вечером. Выписал лекарства. На мой вопрос, а почему не даете лекарства? Он ответил, что закончились», — поделился впечатлениями от российской медицины депутат Федот Тумусов в своем Instagram.