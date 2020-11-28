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«Врач не пришел, лекарства закончились». Предлагавший лечить коронавирус народными средствами депутат Госдумы столкнулся с отечественным здравоохранением

«Справедливоросс» Федот Тумусов, который состоит в комитете по охране здоровья, рассказал о том, как он лечился от коронавируса.

«Утром записался на вызов врача на дом. Врач не пришел. На второй день сказали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. Обещали что до обеда врач придет. Но пришел только вечером. Выписал лекарства. На мой вопрос, а почему не даете лекарства? Он ответил, что закончились», — поделился впечатлениями от российской медицины депутат Федот Тумусов в своем Instagram.

«Справедливоросс» поразился тому, что в столичных аптеках нет лекарств, так как «все раскупили больницы». За несколько дней до болезни Тумусов хотел вакцинироваться от COVID-19, чтобы доказать безопасность отечественного препарата. Сделать ему это не удалось, так как он подхватил коронавирус.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Тумусов предлагал «обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины» в вопросе лечения от COVID-19. Сейчас депутат призывает избирателей «соблюдать меры предосторожности».

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Комментарии (11)

Anatolevich
Тварь ли я дрожащая раз антитела не имею или депутат неприкосновенный?
liliavisenkova515
Вот такая реакция людей на болезнь человека который сидит в палате правительства, сразу насмешки и упреки, сочувствие и сострадание Вы хотите к себе, но при этом не проявляете его к другим. Уважаемые посмотрите определение слову УВАЖЕНИЕ, и научитесь уважать в первую очередь себя. Федор ( извините отчество не запомнила) хороший человек и по настоящему бориться за то что бы заразившихся было меньше, а смертей вообще не было, но вы готовы гадостью поливать всех кто не вашего ранга. Уважаемый Федор выздоравливайте и не обращайте внимания на колкости. Всего Вам наилучшего.
Alex000
Обалдеть. Как же далеко это всё пролегает от реальности обычного человека-то.
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