В Госдуме предлагают лечить коронавирус народной медициной

Депутат Федот Тумусов из Якутии, опираясь на опыт Тибета и Монголии, предложил лечить россиян методами и препаратами народной медицины.



Об этом народный избранник написал 29 апреля в своём телеграм-канале. По словам Тумусова, предложение он озвучил на заседании рабочей группы комитета по охране здоровья Госдумы РФ по законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.



«Предложил обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины, успешно примененные в ряде стран, в том числе в Китае. Я вчера проводил видеоконференцию с экспертами по народной и традиционной медицине. Они постоянно держат связь со своими коллегами в разных странах. 85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря в том числе препаратам традиционной медицины», — пишет депутат.