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29.04.2020 17:37
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В Госдуме предлагают лечить коронавирус народной медициной

Депутат Федот Тумусов из Якутии, опираясь на опыт Тибета и Монголии, предложил лечить россиян методами и препаратами народной медицины.

Об этом народный избранник написал 29 апреля в своём телеграм-канале. По словам Тумусова, предложение он озвучил на заседании рабочей группы комитета по охране здоровья Госдумы РФ по законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

«Предложил обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины, успешно примененные в ряде стран, в том числе в Китае. Я вчера проводил видеоконференцию с экспертами по народной и традиционной медицине. Они постоянно держат связь со своими коллегами в разных странах. 85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря в том числе препаратам традиционной медицины», — пишет депутат.

После этого он предложил начать работу по изучению возможностей использования этих препаратов и методов, в том числе по совершенствованию методов реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.

Тумусов не единственный, кто видит спасение от нового вируса в народной медицине и традиционных методах. Так, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал окуривание дымом гармалы, или могильника обыкновенного, методом борьбы с коронавирусом. И заявил, что именно из-за его применения в стране нет ни одного официально зарегистрированного случая заболевания Covid-19.

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Комментарии (10)

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yaprotiv
с него и начать. Заодно протестируем передовые методы лечения. Готов Федос добровольно заразиться?
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