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14.03.2020 00:07
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Президент Туркменистана считает, что жителей страны от коронавируса защитит дым могильника

Окуривание дымом гармалы, или «могильника обыкновенного», посоветовал в качестве метода борьбы с коронавирусом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В стране, по официальным данным, ни одного заболевшего.

Об этом 13 марта сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение. Дым гармалы, по местным поверьям, защищает от болезней, а мудрость предков, считает президент, стоит учитывать. Растение, отметил он, препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. «Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», - цитирует Бердымухамедова издание.

Официально случаи заражения китайским смертельным вирусом на территории Туркменистана не зафиксированы.

Растение и препарат на его основе используют при поражениях нервной системы, как снотворное, противорвотное и глистогонное средство. Им также лечат депрессию и чесотку у верблюдов, травят насекомых, из него делают краситель, лак и мыло.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса Covid19 пандемией. Страны по всему миру закрывают границы и объявляют чрезвычайные ситуации или готовность к ним, как в Москве, Петербурге и других регионах России.

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