Президент Туркменистана считает, что жителей страны от коронавируса защитит дым могильника

Окуривание дымом гармалы, или «могильника обыкновенного», посоветовал в качестве метода борьбы с коронавирусом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В стране, по официальным данным, ни одного заболевшего.



Об этом 13 марта сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение. Дым гармалы, по местным поверьям, защищает от болезней, а мудрость предков, считает президент, стоит учитывать. Растение, отметил он, препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. «Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», - цитирует Бердымухамедова издание.

