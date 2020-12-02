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Артистов Мариинского театра больше недели держали в страхе — им угрожали кислотой

Анонимные письма заставили беспокоиться артистов Мариинского театра в Петербурге. Помимо угроз их пугали едкими и опасными растворами.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне в полицию обратился заместитель художественного руководителя Мариинки. По его словам, на электронный адрес учреждения культуры начали приходить письма с информацией о бомбах, якобы заложенных на территории театра. За последнюю неделю поступило минимум 8 таких анонимок, однако в полицию Мариинский театр обратился только 1 декабря.

Помимо этого сообщения включали в себя и более адресные угрозы в отношении артистов. Последних обещали травить кислотой. Никаких требований при этом авторы посланий не выдвигали.

Полицейские осмотрели Мариинку и ничего опасного не нашли. Проводится проверка.

Анонимные письма с угрозами о готовящихся взрывах поступают на электронные почты петербургских учреждений с прошлой осени. Их составители называют своим должником православного бизнесмена Константина Малофеева, требуя его вернуть им якобы украденные биткоины с криптобиржи WEX. Последний сигналы в свой адрес игнорирует, его больше занимает борьба с современным искусством.

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