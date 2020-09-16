Православный миллионер против современного искусства. Константин Малафеев обратился в прокуратуру из-за картины с чеченцами-боевиками на выставке в Новой Третьяковке

Председатель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» миллионер Малафеев написал заявление в прокуратуру Москвы из-за демонстрации на выставке «Поколение ХХI», которая проходила в Новой Третьяковке с июля по 6 сентября, картины уроженца Грозного Алексея Калиммы «Между случайностью и необходимостью». Православного предпринимателя возмутило, что на полотне «героизируется образ террористов, угрожавших территориальной целостности России». Об этом бизнесмен написал в своем канале 16 сентября.

В том числе, он апеллирует к описанию, которое на выставке было дано самому полотну: «Калимма разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере».



Малафеев просит надзорное ведомство проверить картину и действия Третьяковки на предмет оправдания и пропаганду терроризма.



Он также просит проверить, не является ли публичное выставление полотна экстремизмом.



Сама галерея пока никак не прокомментировала выпад бизнесмена в адрес выставки и картины Калиммы.

