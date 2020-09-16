FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 14:38
0
Печать

Православный миллионер против современного искусства. Константин Малафеев обратился в прокуратуру из-за картины с чеченцами-боевиками на выставке в Новой Третьяковке

Председатель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» миллионер Малафеев написал заявление в прокуратуру Москвы из-за демонстрации на выставке «Поколение ХХI», которая проходила в Новой Третьяковке с июля по 6 сентября, картины уроженца Грозного Алексея Калиммы «Между случайностью и необходимостью». Православного предпринимателя возмутило, что на полотне «героизируется образ террористов, угрожавших территориальной целостности России». Об этом бизнесмен написал в своем канале 16 сентября.

В том числе, он апеллирует к описанию, которое на выставке было дано самому полотну: «Калимма разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере».

Малафеев просит надзорное ведомство проверить картину и действия Третьяковки на предмет оправдания и пропаганду терроризма.

Он также просит проверить, не является ли публичное выставление полотна экстремизмом.

Сама галерея пока никак не прокомментировала выпад бизнесмена в адрес выставки и картины Калиммы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний