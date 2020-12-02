Учёные нашли неожиданное последствие коронавируса: он приближает старость

Последствием перенесённого коронавируса даже в лёгкой форме может быть преждевременное старение организма.
Как сообщает 2 декабря РИА Новости, по словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей по итогам обследования людей, переболевших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.
«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — рассказала биолог. Обычно подобные диагнозы ставят 60-летним пациентам, а у наблюдавшихся «пост-ковидных» людей — уже в 40 лет, пояснила Баранова.
«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — отметила она.
По ее словам, на эти последствия стоит обратить внимание. «Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались», — сказала Баранова.
По данным Университета Хопкинса, к утру 2 декабря мск в мире за время эпидемии коронавирусом заболели 63,7 миллиона человек, умерли от него 1,47 миллиона человек.