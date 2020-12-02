Учёные нашли неожиданное последствие коронавируса: он приближает старость

Последствием перенесённого коронавируса даже в лёгкой форме может быть преждевременное старение организма.



Как сообщает 2 декабря РИА Новости, по словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей по итогам обследования людей, переболевших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.



«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — рассказала биолог. Обычно подобные диагнозы ставят 60-летним пациентам, а у наблюдавшихся «пост-ковидных» людей — уже в 40 лет, пояснила Баранова.

