Коты Эрмитажа получат наследство из Франции

«О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи Интернета, — отметил он. — У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам — сейчас мы ведем переписку с юристами».

Французский гражданин завещал часть своего наследства котам Эрмитажа. Об этом рассказал 1 декабря в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями Михаил Пиотровский. Директор музея рассказал необычную историю в ответ на вопрос посетителя о положении котов в музее.

«Это очень трогательно», — добавил Пиотровский.



Как уточнила в разговоре с «Фонтанкой» «пресс-секретарь Эрмитажных котов» — помощник директора музея Мария Халтунен, об истории с наследством стало известно минувшим летом, а сейчас оформление находится «в завершающей стадии».



«Мы сейчас находимся в процессе его оформления, — рассказала она. — Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания».



Сотрудникам музея не удалось выяснить, что подтолкнуло гражданина Франции к такому жесту и бывал ли он вообще в Петербурге. В Эрмитаже предполагают, что жертвователем был «обычный скромный человек».



Отвечая на вопрос, как совершить целевое пожертвование именно эрмитажным котам, Михаил Пиотровский отметил, что отдельной «кнопки для котиков» на сайте музея нет (хотя есть возможность поддержать онлайн сам музей), но если связаться с отделом развития, они подскажут, как это оформить.

