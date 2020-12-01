Минздрав РФ прорабатывает вопрос поставок лекарств для лечения коронавируса из-за рубежа

В России остается дефицит некоторых лекарств для больных коронавирусом, поэтому власти обсуждают возможность поставки из-за рубежа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, когда докладывал 1 декабря о процессе устранения дефицита лекарств в стране во время совещания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам министра, объём поставок «Азитромицина» увеличен в ноябре практически на 200%, «Фавипиравира» и «Унифиравира» — на 300%, но в некоторых регионах остаются проблемы с «Фавипиравиром».