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Минздрав РФ прорабатывает вопрос поставок лекарств для лечения коронавируса из-за рубежа

В России остается дефицит некоторых лекарств для больных коронавирусом, поэтому власти обсуждают возможность поставки из-за рубежа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, когда докладывал 1 декабря о процессе устранения дефицита лекарств в стране во время совещания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам министра, объём поставок «Азитромицина» увеличен в ноябре практически на 200%, «Фавипиравира» и «Унифиравира» — на 300%, но в некоторых регионах остаются проблемы с «Фавипиравиром».

«Увеличены объёмы поставки противосвёртывающих препаратов, но мы по-прежнему видим, что дефицит для сети сохраняется, поэтому мы прорабатываем с Минпромторгом дополнительные поставки из-за рубежа. И также по ряду гормональных препаратов», — сказал Мурашко.

Он также отметил, что моноклональные антитела (антитела, разработанные в лаборатории и вводимые пациентам в рамках специализированной терапии) отечественного производства — в достаточном количестве, но на следующей неделе ожидаются дополнительные поставки моноклональных антител зарубежного производства.

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