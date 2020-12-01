В Петербурге приём ковидных больных начал НИИ фтизиопульмонологии, скоро откроется новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал приём больных с коронавирусом и пневмониями: в федеральном стационаре развернуты 55 коек для петербуржцев.
«Привлечение федеральных клиник к приему пациентов с COVID-19 позволяет снизить нагрузку на городские больницы и создать необходимый резерв для оказания медицинской помощи пациентам, которые переносят заболевание в тяжелой и среднетяжелой форме», — заявил 1 декабря вице-губернатор Олег Эргашев.
В Петербурге, по данным пресс-службы чиновника, принимаются меры по повышению оборачиваемости уже развернутых госпитальных коек. Для этого изменены условия тарифов ОМС для лечения пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Кроме того, по указанию Роспотребнадзора, теперь пациентов (которые находятся в удовлетворительном состоянии и не имеют клинических проявлений) можно переводить из больницы на амбулаторное лечение и без теста на ПЦР. «Это позволяет сократить сроки пребывания в стационаре и увеличивать оборот койки для тяжелых и среднетяжелых больных. Тех, кого можно, переводим в «Ленэкспо» на койки долечивания или на амбулаторное лечение», — подчеркнул Олег Эргашев.
Сейчас в Петербурге больных с коронавирусом и пневмониями лечат в 16 городских и пяти федеральных стационарах, развернута 10 901 койка, свободны около 6%.
Во второй половине декабря первых пациентов примет новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. На его строительство было выделено 2,8 млрд рублей. «Первый камень в основание корпуса был заложен 9 июля. Сегодня строительная готовность здания — почти 100%. Шестиэтажный корпус возведен в рекордно короткие сроки, всего за 5 месяцев», — сказал губернатор Александр Беглов в ходе осмотра стройплощадки.
При обычном использовании в здании смогут принимать 302 пациента. В нём разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии, отмечается в сообщении пресс-службы губернатора. «Как и новое здание 33-й больницы в Колпино, новый корпус Госпиталя для ветеранов войн — это стационар-трансформер. После открытия он будет переоборудован в инфекционную больницу с коечным фондом на 405 мест», — отметил губернатор.
Новую станцию скорой помощи в 2021 году получит крупнейшая поликлиника Невского района города — № 8, которая обслуживает почти 400 тысяч детей и взрослых. Здание передал город, в нём проведён капремонт. Помещения станции рассчитаны на сменную работу 6 врачебно-фельдшерских бригад, обслуживающих взрослых и детей. В дополнительном отделении планируется оказывать также и первичную амбулаторную помощь. Для маломобильных групп смонтирована подъёмная платформа.