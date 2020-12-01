В Петербурге приём ковидных больных начал НИИ фтизиопульмонологии, скоро откроется новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал приём больных с коронавирусом и пневмониями: в федеральном стационаре развернуты 55 коек для петербуржцев.



«Привлечение федеральных клиник к приему пациентов с COVID-19 позволяет снизить нагрузку на городские больницы и создать необходимый резерв для оказания медицинской помощи пациентам, которые переносят заболевание в тяжелой и среднетяжелой форме», — заявил 1 декабря вице-губернатор Олег Эргашев.



В Петербурге, по данным пресс-службы чиновника, принимаются меры по повышению оборачиваемости уже развернутых госпитальных коек. Для этого изменены условия тарифов ОМС для лечения пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Кроме того, по указанию Роспотребнадзора, теперь пациентов (которые находятся в удовлетворительном состоянии и не имеют клинических проявлений) можно переводить из больницы на амбулаторное лечение и без теста на ПЦР. «Это позволяет сократить сроки пребывания в стационаре и увеличивать оборот койки для тяжелых и среднетяжелых больных. Тех, кого можно, переводим в «Ленэкспо» на койки долечивания или на амбулаторное лечение», — подчеркнул Олег Эргашев.

