О мерах господдержки россиян будут уведомлять бесплатно

Россиян будут уведомлять о положенных им мерах поддержки: выплатах, пособиях или льготах. Эту информацию обещают выдавать в личном кабинете на портале Госуслуг.
Как пишет 1 декабря «Российская газета», сегодня вступает в силу соответствующий закон. Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Бесплатная услуга полноценно заработает до конца года. Сейчас получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах. В 2021 году планируется открыть консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.
«К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются, — констатирует министр труда и социальной защиты Антон Котяков. — Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи».
В России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, они охватывают 54 миллиона человек. Теперь пенсионеры, безработные и другие категории граждан, зарегистрированные на портале «Госуслуг», смогут получать информацию. Родителям с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей.