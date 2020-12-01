О мерах господдержки россиян будут уведомлять бесплатно

Россиян будут уведомлять о положенных им мерах поддержки: выплатах, пособиях или льготах. Эту информацию обещают выдавать в личном кабинете на портале Госуслуг.

Как пишет 1 декабря «Российская газета», сегодня вступает в силу соответствующий закон. Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Бесплатная услуга полноценно заработает до конца года. Сейчас получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах. В 2021 году планируется открыть консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.