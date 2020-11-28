FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Дзюбе вернули капитанскую повязку перед матчем «Зенита» против «Арсенала»

Нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку. В этой роли он выйдет на поле в игре 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Из-за скандала с появлением интимного видео Дзюба был лишен капитанской повязки в двух предыдущих матчах РПЛ против «Краснодара» и грозненского «Ахмата».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации пока не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. Из-за скандала Дзюба пропустил товарищескую встречу с Молдавией (0:0) и матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5).

«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тат2007amg
Первый шаг на пути к чемпионству))
А самый верный - Зенитовский медвед просит ВВП сказать: "Зенит - чемпион", что на текущий момент является абсолютной правдой, а не очередным обещанием, тут же дума принимает абсолютным большинством голосов, а СФ утверждает - и мечты сбываются..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний