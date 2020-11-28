Дзюбе вернули капитанскую повязку перед матчем «Зенита» против «Арсенала»

Нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку. В этой роли он выйдет на поле в игре 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.
Из-за скандала с появлением интимного видео Дзюба был лишен капитанской повязки в двух предыдущих матчах РПЛ против «Краснодара» и грозненского «Ахмата».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.
7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации пока не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. Из-за скандала Дзюба пропустил товарищескую встречу с Молдавией (0:0) и матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5).
«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.