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ДТП перекрыло проезд по проспекту Народного Ополчения. Дорогу и тротуар заняли участники аварии и столб

Авария на проспекте Народного Ополчения в Петербурге изменила пятничные планы автомобилистов вечером 27 ноября. Из-за ДТП они вынуждены простаивать в пробке.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Фото и видео с места события очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Автомобилисты также привели подробности произошедшего.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru

По их словам, участниками аварии стали Hyundai Solaris и Volkswagen Golf. Первый автомобиль оказался на тротуаре, рядом с ним лежит столб, как утверждают свидетели происшествия, от светофора. Вторая машина стоит на проезжей части.

«Пожарные перекрыли дорогу в сторону Ульянки. Кто сможет добраться — объезд по Счастливой улице», — добавили очевидцы.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», транспортный затор вдоль проспекта Народного Ополчения начинается от улицы Подводника Кузьмина и тянется до Краснопутиловской улицы. Его длина составляет три километра.

© Фонтанка.Ру

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