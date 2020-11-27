Авария на проспекте Народного Ополчения в Петербурге изменила пятничные планы автомобилистов вечером 27 ноября. Из-за ДТП они вынуждены простаивать в пробке.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Фото и видео с места события очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Автомобилисты также привели подробности произошедшего.
По их словам, участниками аварии стали Hyundai Solaris и Volkswagen Golf. Первый автомобиль оказался на тротуаре, рядом с ним лежит столб, как утверждают свидетели происшествия, от светофора. Вторая машина стоит на проезжей части.
«Пожарные перекрыли дорогу в сторону Ульянки. Кто сможет добраться — объезд по Счастливой улице», — добавили очевидцы.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», транспортный затор вдоль проспекта Народного Ополчения начинается от улицы Подводника Кузьмина и тянется до Краснопутиловской улицы. Его длина составляет три километра.