В Петербурге за три месяца оштрафовали 50 уличных музыкантов. В основном за самоуправство и незаконное занятие земли

C августа по октябрь в Петербурге к административной ответственности привлекли 50 уличных музыкантов. Об этом 27 ноября на заседании комитета по законодательству петербургского парламента заявили представители регионального ГУ МВД.



Как сообщила заместитель начальника правового управления петербургского главка Мария Шкермонтова, с июня по сентябрь в органы внутренних дел поступило около 830 обращений, связанных с шумом на улице. Из них 80% приходятся на Центральный район, также жалобы поступают от жителей Василеостровского района. Чаще всего на громкую музыку жалуются на Невском проспекте, Большой Конюшенной и Садовой улицах, на канале Грибоедова и Дворцовой площади.

