В Петербурге за три месяца оштрафовали 50 уличных музыкантов. В основном за самоуправство и незаконное занятие земли

C августа по октябрь в Петербурге к административной ответственности привлекли 50 уличных музыкантов. Об этом 27 ноября на заседании комитета по законодательству петербургского парламента заявили представители регионального ГУ МВД.
Как сообщила заместитель начальника правового управления петербургского главка Мария Шкермонтова, с июня по сентябрь в органы внутренних дел поступило около 830 обращений, связанных с шумом на улице. Из них 80% приходятся на Центральный район, также жалобы поступают от жителей Василеостровского района. Чаще всего на громкую музыку жалуются на Невском проспекте, Большой Конюшенной и Садовой улицах, на канале Грибоедова и Дворцовой площади.
С музыкантами либо проводят профилактические беседы, либо выписывают им штрафы. Как ранее писала «Фонтанка», речь идет о статьях 7.1 и 19.1 КоАП — «Самовольное занятие земельного участка» и «Самоуправство».
«Все это прежде всего связано с наличием либо отсутствием полученных уведомлений в соответствующих органах исполнительной власти Санкт-Петербурга, — отметил заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка Дмитрий Седов. — Спасибо большое комитету по культуре, когда мы выработали определенную позицию вместе по согласованию мест для уличных музыкантов, так цифра пока и осталась — 50 человек».
Статистику озвучили в ходе обсуждения законопроекта, призванного легализовать выступления уличных музыкантов. Напомним, депутат Денис Четырбок предложил предусмотреть создание перечня мест в Петербурге, где уличным музыкантам можно будет играть на законных основаниях. Порядок согласования выступлений, форму заявки и схему размещения, согласно инициативе, предстоит разработать исполнительным органам власти.