FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Фабио Мастранджело отметит 55-летие гала-концертом в театре «Мюзик-холл» и в прямом эфире

Маэстро Фабио Мастранджело 27 ноября отмечает 55-летие. Подарком ему станет Гала-концерт в собственном театре, выступить в котором, повинуясь дирижерской палочке юбиляра, прибудут звезды академической музыки. Режиссером праздничного концерта станет давний соратник Фабио - Виктор Высоцкий.

Фото: musichallspb.ru/

В концерте выступят дважды обладатель «Грэмми» солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, Народный артист России Василий Герелло, гитарист Дмитрий Илларионов, пианист Станислав Чигадаев, солистка театра «Зазеркалье» Ольга Черемных и телеведущая Сати Спивакова. Сопровождать выступления будет симфонический оркестр театра «Северная симфония». В программе — произведения Элгара, Пуленка, Кастельнуово-Тедеско, Де Фальи, Россини, Гершвина, Мартуччи, Гуно, Понкьелли, Моцарта, Шостаковича, Родриго, Рота, Лары.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет вестись трансляция вечера. Начало в 19.00. 6+

Напомним, Фабио Мастранджело — вот уже 9 лет гражданин России. Он родился в итальянском городе Бари, в музыкальной семье, еще в годы учебы в местной консерватории завоевал первые премии на национальных конкурсах как пианист. Окончил аспирантуру Женевской консерватории и получил диплом пианиста-исполнителя в Королевской музыкальной академии в Лондоне. Создал камерный оркестр «Виртуозы Торонто», которым руководил с 1996 по 2003 год, также дирижировал оркестрами многих стран, руководил международным фестивалем во Франции. Среди коллективов, с которыми он работал и работает в России — Екатеринбургский театр оперы и балета, Новосибирский академический симфонический оркестр, ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), «Новая опера» и «Русская филармония» в Москве, Академический симфонический оркестр петербургской филармонии и, конечно, «Мюзик-холл», которым он руководит с 2013 года.

Фото: musichallspb.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Djnyana
Покаяние: в Советское время, в Мюзик-Холле, мы брали с людей - 10 копеек за сумку, за большую - 20 копеек, мы - алчные, а есть люди - не алчные, за них, за не алчных и выпью, нет у меня выбора за кого пить..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний