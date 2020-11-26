Бесплатные лекарства больным COVID-19 начали раздавать во всех районах Петербурга

Петербуржцы, которые лечатся на дому с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на неё, дождались бесплатных лекарств. С 26 ноября препараты на дом медработники приносят пациентам во всех районах города, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

По данным Смольного, людей на амбулаторном лечении в Петербурге на сегодняшний день в несколько раз больше, чем на стационарном.

«Бесплатные лекарства будут предоставляться вне зависимости от лабораторного подтверждения диагноза, но строго по медицинским показаниям больным старше 18 лет. С 26 ноября их будут выдавать при первом посещении пациента на дому. Уже находящиеся на амбулаторном режиме больные получат их при повторном посещении врача, если ранее назначенное лечение не принесло результатов», — пояснили в администрации.