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Бесплатные лекарства больным COVID-19 начали раздавать во всех районах Петербурга

Петербуржцы, которые лечатся на дому с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на неё, дождались бесплатных лекарств. С 26 ноября препараты на дом медработники приносят пациентам во всех районах города, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

По данным Смольного, людей на амбулаторном лечении в Петербурге на сегодняшний день в несколько раз больше, чем на стационарном.

«Бесплатные лекарства будут предоставляться вне зависимости от лабораторного подтверждения диагноза, но строго по медицинским показаниям больным старше 18 лет. С 26 ноября их будут выдавать при первом посещении пациента на дому. Уже находящиеся на амбулаторном режиме больные получат их при повторном посещении врача, если ранее назначенное лечение не принесло результатов», — пояснили в администрации.

Также лекарствами обеспечат пациентов, которых отправят долечиваться дома после больницы.

Конкретный набор препаратов определяется лечащим врачом в зависимости от состояния пациента и схемы лечения. Для того, чтобы получить его, нужно подписать согласие на оказание помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции.

«Выдача бесплатных лекарств поможет снизить темпы распространения инфекции», — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова. Меру он назвал «беспрецедентной».

На закупку бесплатных лекарств амбулаторным больным Петербург получил из федерального бюджета 203 млн рублей. Но в комздраве говорят, что вскоре нужно будет запрашивать дополнительную сумму — полученного не хватит и до конца года.

«Фонтанка» писала, что поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19. В перечень препаратов вошли позиции из временных рекомендаций Минздрава: фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альфа и антибиотики.

За последние сутки в Петербурге COVID-19 диагностировали более чем у 3600 человек.

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Комментарии (1)

Ajynfyrfujdyj
Препараты от гриппа. А ранее был комментарий главврача крупнейшего коронавирусного госпиталя в Петербурге Максима Кабанова по поводу ковида. По его словам, с гриппом коронавирус не имеет ничего общего. «Совсем другая тема», — добавил начальник.
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