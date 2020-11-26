Количество карантинных классов в Петербурге перевалило за сотню

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 118 классов в 60 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 26 ноября.



Не принимают воспитанников 16 групп в 14 детских садах. Накануне не работали 22 группы в 15 детских садах, дистанционно учились 96 классов в 53 школах. Удалёнку по желанию выбрали более 13 тысяч школьников.

Детским садам в Петербурге разрешили проводить новогодние утренники, но с соблюдением коронавирусных ограничений. Родителей на праздник не пустят, как и приглашённых Дедов Морозов. Все роли на представлении исполнят участники педагогического коллектива.