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Количество карантинных классов в Петербурге перевалило за сотню

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 118 классов в 60 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 26 ноября.

Не принимают воспитанников 16 групп в 14 детских садах. Накануне не работали 22 группы в 15 детских садах, дистанционно учились 96 классов в 53 школах. Удалёнку по желанию выбрали более 13 тысяч школьников.

Детским садам в Петербурге разрешили проводить новогодние утренники, но с соблюдением коронавирусных ограничений. Родителей на праздник не пустят, как и приглашённых Дедов Морозов. Все роли на представлении исполнят участники педагогического коллектива.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

ЕВБ
Точно сказано!!!
Poganka
Мы тоже не хотели на дистанционное обучение, теперь сидим дома на карантине, в классе 9 положительных тестов.
Валерий Мазнев
Ура! Победа! Мы на первом месте! Москва побеждена! Если соотнести ежедневную заболеваемость КОВИД и смертность от него, на один миллион населения- Петербург уверенно обходит Москву по данному показателю! Заражается и умирает у нас больше! Закономерный результат достигнут благодаря отказу от дистанционного обучения в школах! Спасибо губернатору и Потехиной!
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