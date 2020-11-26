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В детских садах Петербурга новогодние утренники пройдут без родителей. Деда Мороза сыграет воспитательница

Детские сады Петербурга смогут провести новогодние утренники, но с учётом коронавирусных ограничений. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 26 ноября.

Праздник разрешено проводить для каждой группы отдельно. Организовать представление придётся силами только педагогического коллектива. Приглашённых Дедов Морозов в детский сад не пустят — так же, как и родителей.

«Массовые мероприятия в образовательных учреждениях запрещены санитарно-эпидемиологическими правилами. Однако детские сады могут проводить утренники без смешения коллективов и приглашения родителей и других посторонних взрослых», — уточнили в Смольном.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что регионы сами решают, проводить ли утренники в зависимости от эпидемиологической обстановки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Ничего, Зато 6-7января оторвёмся по полной. И гулянья, и купание,и рестораны открыты, и демонстрация с флагами и мОщами. Макарова диджеем поставим.И всё официально. Не крещёный вирус дюже святой воды боится.
Cashmare
тётеньки будут переодеваться в дяденек и заигрывать с детишками... это даже не попахивает, а прям смердит
Ajynfyrfujdyj
А как же гендерное равенство? У Деда Мороза есть борода, посох и нет вагины! Что за неприкрытый феминизм!
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