В детских садах Петербурга новогодние утренники пройдут без родителей. Деда Мороза сыграет воспитательница

Детские сады Петербурга смогут провести новогодние утренники, но с учётом коронавирусных ограничений. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 26 ноября.



Праздник разрешено проводить для каждой группы отдельно. Организовать представление придётся силами только педагогического коллектива. Приглашённых Дедов Морозов в детский сад не пустят — так же, как и родителей.



«Массовые мероприятия в образовательных учреждениях запрещены санитарно-эпидемиологическими правилами. Однако детские сады могут проводить утренники без смешения коллективов и приглашения родителей и других посторонних взрослых», — уточнили в Смольном.

