Плюс 30 классов. Карантинная статистика в школах Петербурга совершила скачок вверх

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 96 классов в 53 школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию в Смольном 25 ноября.



Закрыты 22 группы в 15 детских садах. Накануне не принимали воспитанников 18 групп в 13 детских садах, удалённо учились 65 классов в 42 школах. На больничном находятся больше 1000 сотрудников школ.

Роспотребнадзор рекомендовал не переводить школы Петербурга на дистанционный режим. Удалёнку по желанию выбрали более 12 тысяч школьников Петербурга.