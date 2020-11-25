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Плюс 30 классов. Карантинная статистика в школах Петербурга совершила скачок вверх

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 96 классов в 53 школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию в Смольном 25 ноября.

Закрыты 22 группы в 15 детских садах. Накануне не принимали воспитанников 18 групп в 13 детских садах, удалённо учились 65 классов в 42 школах. На больничном находятся больше 1000 сотрудников школ.

Роспотребнадзор рекомендовал не переводить школы Петербурга на дистанционный режим. Удалёнку по желанию выбрали более 12 тысяч школьников Петербурга.

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Комментарии (7)

AnnEVT28
Да Вы сравните ситуацию с развитием эпидемии в Москве и Питере. Там сдерживаю распространение, а у на уже бешеный коэффициент.
Владислав М
Дети сейчас и являются одними из самых активных разносчиков. Они же в школах без масок, много и долго общаются, а так как болеют почти бессимптомно, то выявить больных достаточно сложно.
shipland1
Так что 12 классов прибавилось только с одной школы, кто-то видать перестраховался (написал помягче)
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