FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

УЕФА пожизненно дисквалифицировал главу пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать соперников

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил жесткие санкции на сотрудника азербайджанского клуба «Карабах» после его высказывания о конфликте с Арменией. Как сообщает пресс-служба УЕФА в четверг, 26 ноября, пресс-атташе «Карабаха» Нурлан Ибрагимов пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

Запрет глобальный и распространяется на все страны. Кроме того, сам клуб обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook призвал убивать соперников по конфликту в Карабахе и поддержал армянский геноцид, который совершила Турция в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний