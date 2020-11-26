УЕФА пожизненно дисквалифицировал главу пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать соперников

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил жесткие санкции на сотрудника азербайджанского клуба «Карабах» после его высказывания о конфликте с Арменией. Как сообщает пресс-служба УЕФА в четверг, 26 ноября, пресс-атташе «Карабаха» Нурлан Ибрагимов пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.



Запрет глобальный и распространяется на все страны. Кроме того, сам клуб обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.



Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook призвал убивать соперников по конфликту в Карабахе и поддержал армянский геноцид, который совершила Турция в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

