FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 16:31
1
Печать

УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать армян

Комитет по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова за его высказывания в социальных сетях, сообщает «СЭ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook призвал «убивать армян» и поддержал армянский геноцид, проводимый Турцией в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

Сотрудник клуба временно отстранен от деятельности в любой сфере, связанной с футболом. Срок действия наказания не сообщается. Заявления Ибрагимова признаны расистскими, дискриминационными и неэтичными.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний