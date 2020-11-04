УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать армян

Комитет по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова за его высказывания в социальных сетях, сообщает «СЭ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook призвал «убивать армян» и поддержал армянский геноцид, проводимый Турцией в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

Сотрудник клуба временно отстранен от деятельности в любой сфере, связанной с футболом. Срок действия наказания не сообщается. Заявления Ибрагимова признаны расистскими, дискриминационными и неэтичными.