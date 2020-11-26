Беглов внес законопроект о приватизации ГУП «ТЭК». Оно превратится в акционерное общество в 2021 году

По информации «Фонтанки», документ внесен в городской парламент 26 ноября. «Решение о включении предприятия в программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2021 год и о дальнейшем функционировании предприятия в форме акционерного общества принято правительством Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке. Среди положительных эффектов от смены организации называются возможность получения дивидендов по городским акциям и самостоятельность общества в определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о приватизации ГУП «ТЭК СПб». Компанию ему составят три бани.

«Фонтанка» рассказывала, что ГУП «ТЭК» включили в план приватизации на 2021 год вместе с тремя банными ГУП: «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района» и предприятие по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат». Унитарные предприятия должны превратиться в акционерные общества со 100-процентной долей города.

Это часть большой кампании по ликвидации и реорганизации ГУП, которую Смольный запускает в соответствии с федеральным законодательством: унитарные предприятия с 2025 года могут остаться только в априори неконкурентных отраслях. «Фонтанка» рассказывала о предварительных планах соответствующей комиссии: из 36 ГУП Санкт-Петербурга, действующих на 19 августа, останется 16 акционерных обществ с сохранением 100 % акций в собственности города, 5 госучреждений и 3 государственных унитарных предприятия — субъекта естественных монополий.