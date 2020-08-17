В Петербурге приватизируют ГУП «ТЭК СПб» и три банных комплекса

В план приватизации на 2021–2023 годы включили четыре унитарных предприятия, в том числе «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Соответствующее решение было принято по итогам совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства 17 августа.



Планируется приватизировать ГУП по предоставлению банных и оздоровительных услуг «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», предприятие по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат» и «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Унитарные предприятия предполагается реорганизовать в хозяйственные общества со 100%-ным государственным участием.

