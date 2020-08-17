В Петербурге приватизируют ГУП «ТЭК СПб» и три банных комплекса

В план приватизации на 2021–2023 годы включили четыре унитарных предприятия, в том числе «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Соответствующее решение было принято по итогам совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства 17 августа.
Планируется приватизировать ГУП по предоставлению банных и оздоровительных услуг «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», предприятие по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат» и «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Унитарные предприятия предполагается реорганизовать в хозяйственные общества со 100%-ным государственным участием.
Кроме того, в план приватизации включили акции АО «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4». Глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков рассказал, что по итогам проведенного жилищным комитетом анализа работа общества «признана недостаточно эффективной, общество на протяжении всей своей деятельности не исполняло освоение бюджетных средств».
Глава жилкома Виктор Борщев, в свою очередь, подтвердил, что предприятие давно «лежит на боку» и сегодня «практически не существует». «Когда мы принимали такое решение, с учетом достаточного количества на рынке Санкт-Петербурга обслуживающих организаций, реанимация этого предприятия неэффективна и экономически нецелесообразна», — добавил чиновник.