РФС признал, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС дала оценку решениям арбитра Сергея Карасёва в матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Зенит» (2:2). Как сообщили в пресс-службе РФС в четверг, 26 ноября, судья Серегей Карасев ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча.



Эксперты объяснили свое решение тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата».



«Защитник (Дмитрий Чистяков. — Прим. ред.) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь, нападающий (Владимир Ильин. — Прим. ред.), имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», — заявили в РФС.

