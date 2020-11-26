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РФС признал, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС дала оценку решениям арбитра Сергея Карасёва в матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Зенит» (2:2). Как сообщили в пресс-службе РФС в четверг, 26 ноября, судья Серегей Карасев ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча.

Эксперты объяснили свое решение тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата».

«Защитник (Дмитрий Чистяков. — Прим. ред.) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь, нападающий (Владимир Ильин. — Прим. ред.), имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», — заявили в РФС.

При этом второй спорный момент — не назначенный пенальти в ворота «Ахмата» на 74-й минуте матча — признан верным решением арбитра.

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Комментарии (5)

Кельт
Хорошо бы озвучить стоимость "ошибки".
iphonedimona
Где оргвыводы? Кстати, никого не удивляет то, что подобное происходит преимущественно в Грозном?
Саша Иванов
Для меня это было очевидно сразу. Да и для судьи, я думаю, тоже. Момент уже был "заигран", когда судью "позвали" смотреть "телевизор"! После повтора я убедился, что был прав. Ну а что сказали "свистульке" - "Тайна сия велика есть". За "Зенит" - не болею.
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