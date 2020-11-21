«Зенит» отдал победу в Чечне. Судье или противнику — вопрос

До игры, естественно, активно обсуждалось возвращение Далера Кузяева на свою футбольную родину. Именно в составе грозненского клуба воспитанник Академии «Зенита» состоялся как футболист: в Чечне полузащитник провел 3 сезона и 70 матчей. Болельщики перед матчем шутили: Кузяев забьет — дармовая ставка. Забегая вперед, скажем: так оно и вышло, именно Далер открыл счет в матче.

Кадровые проблемы

Уже который отчет о матчах «Зенита» мы начинаем с «демографических» сложностей, которые испытывает тренерский штаб «Зенита» этой странной футбольной осенью. В Грозный не полетели: Себастьян Дриусси, восстанавливающийся после травмы колена, Сердар Азмун, выздоравливающий после ангины, Вендел, получивший травму в расположении молодежной сборной Бразилии. Данил Круговой продолжает сидеть на самоизоляции после положительного теста в расположении сборной. К слову, впервые за многие годы в запасе «Зенита» оказался только один иностранец: Малком. Остальные — исключительно россияне, преимущественно — молодые.



Ход матча

Первый тайм вместил в себе и надежду, и разочарование. На 16-й минуте Далер Кузяев забил красивейший гол в ворота «Ахмата»: с подработкой, с левой ноги, над ушами вратаря. Показалось, что матч дается гостям легко. Но уже через 10 минут Артем Полярус, совсем недавно игравший против «Зенита» в финале Кубка России за «Химки», вырезал очень хитрый пас внешней стороной стопы на дальнюю штангу. Бернард Бериша, капитан хозяев, поймав Деяна Ловрена на невыполненном искусственном положении вне игры, ловко пробил Михаила Кержакова. Есть ощущение, что Михаил рановато перешел в нижнюю стойку и не успел отреагировать руками — удар получился, что надо.

В перерыве тренерский штаб Семака удивил ранней заменой: вместо Вячеслава Караваева на поле появился новичок клуба Дмитрий Чистяков. Оказалось, что правый защитник «Зенита» получил повреждение, и в отсутствии альтернатив тренеры решили доверить второй тайм Чистякову.



Сначала показалось, что замена пошла на пользу, начало второго тайма однозначно осталось за «Зенитом». Александр Ерохин заработал штрафной на половине поля хозяев, к мячу подошел Дуглас Сантос и виртуозно попал в голову Деяна Ловрена. Петербургский клуб на 48-й минуте опять вышел вперед. Болельщики пошутили: гол из раздевалки.

«Зенит» вел в счете совсем недолго. Неожиданно на 51-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев, назначив штрафной удар в ворота Михаила Кержакова, схватился за ухо. На экране с трансляцией появилась надпись: проверка ВАР, возможен пенальти. Футбольная общественность самого северного города-миллионера удивилась: о каком вообще эпизоде идет речь? Оказалось — о подаче в сторону Михаила Кержакова, предшествовавшей назначенному штрафному. После тщательного просмотра эпизода — отдельно отметим, что на повторах не было видно ровным счетом ничего, — Карасев, поиграв желваками, показал на 11-метровую отметку. Скажем аккуратно: наверное, в районе Грозного этот пенальти за игру локтем Дмитрия Чистякова казался справедливым. Но хотелось, чтобы Карасев мигнул что ли в момент назначения: мол, ребята, заберите меня отсюда.

Многочисленные просмотры повторов не смогли прояснить: за что был назначен пенальти в ворота Кержакова. Но в современном российском футболе так бывает. В конце матча на поле вышли многострадальный Малком и молодой Станислав Крапухин из «Зенита-2». Увы, Малком по мячу так и не попал, а Крапухин мяча так и не коснулся. Более того: под занавес матча Карасев показал вторую желтую карточку Ракицкому, петербургский клуб остался в меньшинстве.

