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В Кремле не знают, как долго россияне будут экономить из-за пандемии. С датами вакцинации ясности больше

Пресс-секретарь российского президента рассказал о планах по вакцинации россиян и кризисе, вызванном пандемией коронавируса.

«Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия», — цитирует 26 ноября ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос: «Как долго отдельным группам россиян придется жить в режиме экономии из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса?»

В Кремле также сомневаются в связи между падением доходов и ростом потребления хлеба в стране. «Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы, что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы и насколько это все взаимосвязано», — цитирует пресс-секретаря главы государства РБК.

При этом в Кремле уже есть планы по применению препаратов от COVID-19. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться до Нового года, пообещал Песков. Она будет проходить поэтапно, с учетом географической специфики РФ и «особенностей хранения различных субстанций». «Сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации», — заверил пресс-секретарь президента.

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Комментарии (10)

Piter Russo
До конца года не привьют и миллиона человек.
Хорошо если выйдут на уровень 250 тыс., и то это сомнительно.
USSR_forever
экономили до пандемии, экономят во время пандемии и будут экономить после пандемии... создайте нормальные рабочие места с конкурентоспособной зар.платой, тогда и покупательская способность вернётся в русло трат и расходов... а пока бизнес людей выкидывает и сокращает, зарплаты у других компаний или урезают или оставляют на том же уровне без поднятия, а курс доллара и инфляция уже выросли - люди получают или меньше или без денег сидят от слова совсем, а цены в магазинах выросли, вот и получается - царь есть говядину, а народ капусту, в среднем они едят голубцы.... =)
Ajynfyrfujdyj
Будут экономить, пока не умрут с голоду. Вы что, хотите как в Беларуси
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