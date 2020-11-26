В Кремле не знают, как долго россияне будут экономить из-за пандемии. С датами вакцинации ясности больше

Пресс-секретарь российского президента рассказал о планах по вакцинации россиян и кризисе, вызванном пандемией коронавируса.



«Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия», — цитирует 26 ноября ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос: «Как долго отдельным группам россиян придется жить в режиме экономии из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса?»



В Кремле также сомневаются в связи между падением доходов и ростом потребления хлеба в стране. «Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы, что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы и насколько это все взаимосвязано», — цитирует пресс-секретаря главы государства РБК.

