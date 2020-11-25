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В Смольном рассказали, сколько петербургских врачей сдерживают вторую волну коронавируса

О количестве медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией на 25 ноября, рассказали в правительстве Петербурга.

Как следует из сообщения пресс-службы Смольного, в поликлиниках пациентам с COVID-19 помощь оказывают 9 538 сотрудников, из них 5370 врачей.

В стационарах работают около 15 тысяч медработников, из них врачи — 5528 человек, средний медперсонал — 5843.

В свою очередь, на скорой помощи работают 6 560 человек, из которых врачи — 1 213, средний и младший персонал — 3 030.

«Медики, задействованные в лечении больных с коронавирусной инфекцией, прошли обучение по дополнительной программе. К подготовке привлекаются преподаватели вузов, докторанты и аспиранты», — также отметили в Смольном.

«Фонтанка» писала, что в официальной статистике петербургского правительства число погибших за время пандемии медиков насчитывает десятки, в то время как количество портретов на стихийном мемориале, который располагался в центре города, — больше сотни.

Ранее в Смольном назвали число студентов медколледжей и медвузов, которые помогают профессиональным врачам в борьбе с COVID-19.

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Комментарии (1)

virusanet
если прекратить бухтеть из каждого утюга про фуфловирус,
то всё станет как всегда.

зы. Санитарно-эпидемиологическая обстановка:

На 47 неделе 2020 года (с 16.11.2020 по 22.11.2020) регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы и другие респираторные вирусы).

хе-хе.
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