В Смольном рассказали, сколько петербургских врачей сдерживают вторую волну коронавируса

О количестве медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией на 25 ноября, рассказали в правительстве Петербурга.
Как следует из сообщения пресс-службы Смольного, в поликлиниках пациентам с COVID-19 помощь оказывают 9 538 сотрудников, из них 5370 врачей.
В стационарах работают около 15 тысяч медработников, из них врачи — 5528 человек, средний медперсонал — 5843.
В свою очередь, на скорой помощи работают 6 560 человек, из которых врачи — 1 213, средний и младший персонал — 3 030.
«Медики, задействованные в лечении больных с коронавирусной инфекцией, прошли обучение по дополнительной программе. К подготовке привлекаются преподаватели вузов, докторанты и аспиранты», — также отметили в Смольном.
«Фонтанка» писала, что в официальной статистике петербургского правительства число погибших за время пандемии медиков насчитывает десятки, в то время как количество портретов на стихийном мемориале, который располагался в центре города, — больше сотни.
Ранее в Смольном назвали число студентов медколледжей и медвузов, которые помогают профессиональным врачам в борьбе с COVID-19.