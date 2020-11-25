В Смольном рассказали, сколько петербургских врачей сдерживают вторую волну коронавируса

О количестве медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией на 25 ноября, рассказали в правительстве Петербурга.



Как следует из сообщения пресс-службы Смольного, в поликлиниках пациентам с COVID-19 помощь оказывают 9 538 сотрудников, из них 5370 врачей.



В стационарах работают около 15 тысяч медработников, из них врачи — 5528 человек, средний медперсонал — 5843.



В свою очередь, на скорой помощи работают 6 560 человек, из которых врачи — 1 213, средний и младший персонал — 3 030.

