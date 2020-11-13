автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Их и написанную масляными красками фигуру врача в образе святого погрузили в смольнинскую «газель» и увезли в Музей политической истории. Теперь петербургская Стена памяти — самый пронзительный знак бушующей в городе эпидемии — если и вернется, то только виртуально. Как только найдутся энтузиасты, готовый сделать для неё сайт.

Стена памяти больше полугода простояла прямо напротив входа в здание комитета по здравоохранению на Малой Садовой. Летом выходящим с работы чиновникам вид на Стену загораживало кафе. Но Стена пережила его, раскинулась на шесть сегментов строительного забора и осенью уже ничто не закрывало обзор на сотню портретов с именами.



Между портретами к металлической сетке стали повязывать медицинские маски — весной в городских больницах и на станциях скорой средств индивидуальной защиты для медиков не хватало. Рядом со Стеной появились вазы и горшочки, а в них — живые цветы. Даже первые ноябрьские заморозки их, казалось, не трогали. Ирине Масловой и Галине Артеменко, которые фактически создали мемориал, в соседнем грузинском кафе выдавали зеленую лейку, чтобы подливать цветам воду. «Эта лейка как будто уже стала частью мемориала, - говорит Ирина Маслова. - За все время существования Стены ни разу не было случаев вандализма, хотя таблички никто не охранял. Правда, елочки в горшках, которые я здесь поставила, кто-то все-таки унес, одна вот осталась».

10 ноября Ирина закрепила на стене последние две таблички, найдя им место среди тех, что уже были — боялась вешать их на пока пустующий седьмой сегмент ограждения. Потому что знала, как быстро может этот сегмент заполниться новыми портретами. К тому времени уже было известно, что Стена доживает свои последние дни — установленное законом время строительного забора истекло.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В финале на стене насчитывалось 116 имен с фотографиями медиков из Петербурга, некоторые — из Ленобласти. «Стена памяти была самым заметным памятником пандемии, который существует в нашем городе, - сказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец перед началом демонтажа мемориала. - Для руководства и сотрудников комитета по здравоохранению это был самый значимый стимул для работы, чтобы эта стена не увеличивалась. Но вирус оказался не так прост».

По словам чиновника, в Петербурге официально признаны погибшими от коронавируса 38 медиков, их семьи получили компенсации. Еще «больше трех десятков» дел находится на рассмотрении комиссии, которая определяет, чьи документы отправлять в фонд социального страхования на получение выплат. «Здесь находятся портреты не только медицинских работников, и не только из Петербурга, но и из других субъектов», - сказал чиновник в ответ на замечание, что портретов на Стене намного больше.

На то, чтобы снять все портреты со строительного ограждения, и сложить в два пластиковых контейнера, потребовалось около получаса. «Мы изучим эти материалы и биографии изображенных на портретах людей, - рассказывал тем временем старший научный сотрудник Музея политической истории Александр Гребенкин. - Затем материалы будут помещены в фонды. Возможно, когда-нибудь будущие поколения примут решение об организации выставки этих портретов».



В виде стены мемориал больше существовать не будет. Сделать его постоянной частью Малой Садовой улицы невозможно. «Во-первых, к сожалению, будут еще жертвы этой эпидемии, - сказал «Фонтанке» глава Центрального района Максим Мейксин. - Мы обсуждали создание памятной таблички на Малой Садовой, но здесь охранная зона федерального памятника и сплошные коммуникации. Каждый раз, когда будет требоваться ремонт этих коммуникаций, памятник придется тревожить, что для такого мемориала недопустимо».

Теперь вместо Стены памяти в каждой больнице, где от коронавируса погибли медики, будут установлены мемориальные доски с именами. Правда, видеть их будут только посетители и сотрудники. На скамейке набережной Карповки сразу после окончания демонтажа Стены установили меленькую бронзовую табличку с надписью: «Здесь будет установлен ангел в память о медицинских работниках, погибших от COVID-19». Фигура будет отлита из бронзы по проекту «папы петербургского ангела» Романа Шустрова. Скульптор умер от коронавируса в середине мая. По словам главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, который все полгода опекал народный мемориал, Печальный ангел может появиться на Карповке до конца декабря 2020 года. Рядом с фигурой планируется разместить QR-код, ведущий на сайт с галереей портретов и фотографий. Сайта пока нет.



«Мы ищем парочку таких же энтузиастов , как мы с Галей Артёменко и Борисом Вишневский, кто поможет сделать этот сайт с погибшими медиками нашего города и области, всех, кто сейчас смотрит на прохожих на Малой Садовой ... - написала Ирина Маслова у себя в Facebook. - Если можно, то мне в личку...»

Утром, за пару часов до демонтажа, фотокор «Фонтанки» отснял Стену памяти такой, какой она была. Посмотреть панораму стихийного мемориала можно в редакционном Instagram.



Виртуальную стену памяти можно увидеть на сайте «Доктор Питер». Там собраны истории медиков, умерших в борьбе с эпидемией.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

