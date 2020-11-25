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Генпрокуратура РФ просит Польшу раскрыть данные под грифом «совершенно секретно» по делу об авиакатастрофе с Качинским

Генпрокуратура РФ запросила у Польши данные по авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском, в которой погибли, в том числе, президент Польши Лев Качиньский с супругой. Поводом послужила новая информация, раскрытая местными СМИ.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба Генпрокуратуры, ведомство интересует содержание разговора президента с его братом Ярославом Качиньским незадолго до крушения.

Бывший судья Войчех Лончевский в интервью «Газете выборча» 3 ноября рассказал о существовании стенограммы разговора братьев Ярослава и Леха Качиньских непосредственно перед катастрофой. Говорить о деталях документа под грифом «совершенно секретно» он не стал. Польские СМИ пишут, что брат советовал президенту отдать приказ о посадке самолета именно в Смоленске, несмотря на неблагоприятные метеоусловия.

«С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

Польский Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. Жертвами катастрофы стали 96 человек, в том числе действующий на тот момент президент Польши Лех Качиньский с женой. По данным СК РФ, причиной крушения самолета стала ошибка пилотов.

В сентябре 2020 года прокуратура Польши потребовала ареста трех российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленск-Северный. В ведомстве считают, что россияне преднамеренно спровоцировали авиакатастрофу Ту-154. Россия отказала.

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