Генпрокуратура РФ просит Польшу раскрыть данные под грифом «совершенно секретно» по делу об авиакатастрофе с Качинским

Генпрокуратура РФ запросила у Польши данные по авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском, в которой погибли, в том числе, президент Польши Лев Качиньский с супругой. Поводом послужила новая информация, раскрытая местными СМИ.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба Генпрокуратуры, ведомство интересует содержание разговора президента с его братом Ярославом Качиньским незадолго до крушения.

Бывший судья Войчех Лончевский в интервью «Газете выборча» 3 ноября рассказал о существовании стенограммы разговора братьев Ярослава и Леха Качиньских непосредственно перед катастрофой. Говорить о деталях документа под грифом «совершенно секретно» он не стал. Польские СМИ пишут, что брат советовал президенту отдать приказ о посадке самолета именно в Смоленске, несмотря на неблагоприятные метеоусловия.