«Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы». Медведев высказался о требовании Польши по российским авиадиспетчерам

Россия не выдаст авиадиспетчеров по требованию Польши, которая считает их причастными к крушению самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в то время был президентом РФ.

«Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Он также добавил, что позиция польской стороны вызывает возмущение и сожаление.



«Причина катастрофы была установлена. Уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по этому делу был беспрецедентным. Хорошо помню этот период», — рассказал Медведев.



Зампред Совбеза РФ напомнил, что трагедии Польши глубоко сочувствовали в России, и россияне ощущали также ответные эмоции поляков, включая настроения на похоронах президента Качиньского, которые посетил Медведев.



Ранее Следственная группа № 1 Национальной прокуратуры обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленск-Северный. В ведомстве считают, что россияне преднамеренно спровоцировали авиакатастрофу Ту-154, в результате которой погибли в том числе и президент Польши Лех Качиньский вместе со своей супругой.



Польский Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. Жертвами катастрофы стали 96 человек, в том числе действующий на тот момент президент Польши Лех Качиньский с женой. По данным СК РФ, причиной крушения самолета стала ошибка пилотов.

