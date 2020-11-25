Парнасские белые козы, ставшие однажды звёздами заправки «Газпрома» на проспекте Энгельса, полюбили внимание и теперь регулярно ходят за ним в точку притяжения автомобилистов. Животных петербуржцы фотографируют и недоумевают, что те делают на станции. Свежие снимки появились в соцсетях 25 ноября.
Двух белых коз впервые встретили на АЗС «Газпрома» в октябре. Петербуржцы предположили, что животные ушли с дач, расположенных неподалёку, в СНТ «Климовец», и потерялись. Однако в дальнейшем парнокопытные не раз возвращались к заправке. Некоторые автомобилисты даже умудряются их покормить, видимо, поэтому козы предпочитают проводить время среди пахнущих бензином машин.