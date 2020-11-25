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Парнасские козы ждут, когда их мечты сбудутся. На всякий случай захаживают на заправку «Газпрома»

Парнасские белые козы, ставшие однажды звёздами заправки «Газпрома» на проспекте Энгельса, полюбили внимание и теперь регулярно ходят за ним в точку притяжения автомобилистов. Животных петербуржцы фотографируют и недоумевают, что те делают на станции. Свежие снимки появились в соцсетях 25 ноября.

Двух белых коз впервые встретили на АЗС «Газпрома» в октябре. Петербуржцы предположили, что животные ушли с дач, расположенных неподалёку, в СНТ «Климовец», и потерялись. Однако в дальнейшем парнокопытные не раз возвращались к заправке. Некоторые автомобилисты даже умудряются их покормить, видимо, поэтому козы предпочитают проводить время среди пахнущих бензином машин.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Владельцам сети Евро-Кебаб на заметку .
261217951
Чего недоумевать если живешь в деревне.
hal9000
Эти козы прожорливые просто ужас какие...они постоянно что то едят..едят и едят...
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