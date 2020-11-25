Конфликт в центре Петербурга приобрел испанский оттенок, когда один из участников обнажил клинок. Он успел только продемонстрировать его, дальнейшее развитие событий пресекли правоохранители.
Как сообщает 25 ноября пресс-служба УВО, инцидент произошёл вчера около 19:45 в Транспортном переулке, что в Центральном районе города. Между прохожими возник конфликт. Мужчина, выступавший один против нескольких, достал мачете и уже с ним в руках продолжил выяснять отношения с оппонентами. Очевидцы спешно передали информацию в экстренные службы, и на место происшествия был направлен наряд вневедомственной охраны.
Сотрудники Росгвардии застали конфликтёров на месте. Они, как отмечается в сообщении, предотвратили драку «с возможными более серьёзными последствиями, а также задержали гражданина, имевшего при себе нож».
Наряд ОВО передал задержанного сотрудникам 76-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. При фотографировании изъятое мачете для сравнения положили рядом с линейкой. Для измерения его длины линейки не хватило.
Мачете хоть и экстравагантное, но весьма популярное у петербуржцев оружие. С ним спасают любовь (от самой возлюбленной), защищают свои права в ресторане, бьются за парковку и охраняют автомобиль от воспитанников детского сада.