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У драчуна в центре Петербурга отобрали мачете. Линейки не хватило

Конфликт в центре Петербурга приобрел испанский оттенок, когда один из участников обнажил клинок. Он успел только продемонстрировать его, дальнейшее развитие событий пресекли правоохранители.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба УВО, инцидент произошёл вчера около 19:45 в Транспортном переулке, что в Центральном районе города. Между прохожими возник конфликт. Мужчина, выступавший один против нескольких, достал мачете и уже с ним в руках продолжил выяснять отношения с оппонентами. Очевидцы спешно передали информацию в экстренные службы, и на место происшествия был направлен наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии застали конфликтёров на месте. Они, как отмечается в сообщении, предотвратили драку «с возможными более серьёзными последствиями, а также задержали гражданина, имевшего при себе нож».

Наряд ОВО передал задержанного сотрудникам 76-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. При фотографировании изъятое мачете для сравнения положили рядом с линейкой. Для измерения его длины линейки не хватило.

Фото: Пресс-служба УВО

Мачете хоть и экстравагантное, но весьма популярное у петербуржцев оружие. С ним спасают любовь (от самой возлюбленной), защищают свои права в ресторане, бьются за парковку и охраняют автомобиль от воспитанников детского сада.

Фото: Пресс-служба УВО

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Комментарии (5)

igorshvedov
Неужели не было линейки по приличней?
hal9000
МоЭт мне катану купить?!..буду ходить как ниндзя
perekuz
На фотографии самопал, а какие клинки продают в киосках? Я сам видел в магазине для садоводов буквально метровые палаши.
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