Конфликт в центре Петербурга приобрел испанский оттенок, когда один из участников обнажил клинок. Он успел только продемонстрировать его, дальнейшее развитие событий пресекли правоохранители.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба УВО, инцидент произошёл вчера около 19:45 в Транспортном переулке, что в Центральном районе города. Между прохожими возник конфликт. Мужчина, выступавший один против нескольких, достал мачете и уже с ним в руках продолжил выяснять отношения с оппонентами. Очевидцы спешно передали информацию в экстренные службы, и на место происшествия был направлен наряд вневедомственной охраны.