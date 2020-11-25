Стали известны подробности серьезного ДТП с участием маршрутки и пешехода вечером 24 ноября в Невском районе Петербурга. Наезд произошел при развороте.
ДТП случилось в 20:05 на пересечении улицы Бабушкина с улицей Ольминского. Как стало известно «Фонтанке», 50-летний водитель автобуса ПАЗ, принадлежащего АО «Третий парк», двигался по Бабушкина от проспекта Елизарова. На перекрестке с улицей Ольминского он пошел на разворот в обратном направлении и сбил 28-летнего мужчину, который шел по «зебре».
В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько переломов. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Известно, что водитель маршрутки — коренной петербуржец с 39-летним водительским стажем. В 2020 году нарушений за ним не числится.