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Пешеход на Бабушкина шел по «зебре», а водитель маршрутки разворачивался и отправил его в больницу

Стали известны подробности серьезного ДТП с участием маршрутки и пешехода вечером 24 ноября в Невском районе Петербурга. Наезд произошел при развороте.

ДТП случилось в 20:05 на пересечении улицы Бабушкина с улицей Ольминского. Как стало известно «Фонтанке», 50-летний водитель автобуса ПАЗ, принадлежащего АО «Третий парк», двигался по Бабушкина от проспекта Елизарова. На перекрестке с улицей Ольминского он пошел на разворот в обратном направлении и сбил 28-летнего мужчину, который шел по «зебре».

В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько переломов. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Известно, что водитель маршрутки — коренной петербуржец с 39-летним водительским стажем. В 2020 году нарушений за ним не числится.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Peshekhod
В соответствии с п. 4.5. ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Раз задавили, значит, опасность была. Ну и чего он поперся? Поделом!
grannie
50 лет от роду и 39 лет стажа? Это как?
Castor Troy
У кого какие-либо идеи, как научить всю эту свору дикопасущихся ездунов (такси, маршрутки, газели и тд) ездить с соблюдением пдд?
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