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Пешеход угодил под колеса маршрутки на перекрестке Бабушкина и Ольминского. Пострадавший в тяжелом состоянии

Петербуржцы стали свидетелями дорожного происшествия, в котором пострадал пешеход. Фотографии с места события и описание случившегося они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 24 ноября.

По их словам, на перекрестке улиц Бабушкина и Ольминского маршрутка сбила пешехода. Судя по фотографиям, не исключено, что авария произошла на «зебре». На снимках также видно, что на месте ДТП находятся пожарная машина и карета скорой помощи.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пострадавший пешеход находится в тяжелом состоянии. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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