Петербуржцы стали свидетелями дорожного происшествия, в котором пострадал пешеход. Фотографии с места события и описание случившегося они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 24 ноября.



По их словам, на перекрестке улиц Бабушкина и Ольминского маршрутка сбила пешехода. Судя по фотографиям, не исключено, что авария произошла на «зебре». На снимках также видно, что на месте ДТП находятся пожарная машина и карета скорой помощи.