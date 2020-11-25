Стал известен список номинантов на премию «Грэмми». В этот раз российские музыканты не представлены толком даже в классических номинациях - за редким исключением. Из известных петербуржцам артистов, чье выступление в нашем городе можно было неоднократно слышать вживую, — пианист Даниил Трифонов. 29-летний музыкант из Нижнего Новгорода уже становился лауреатом «Грэмми» в 2017 году и ранее еще неоднократно на нее номинировался. В этот раз речь идет о записи «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие» . Напомним, Трифонов стал широко известен после своего триумфа на возглавляемом Валерием Гергиевым Конкурсе Чайковского — его имя как обладателя Гран-при в 2011 году объявили на сцене Концертного зала Мариинского театра в Петербурге.

Также в числе номинантов на «Грэмми» в этом году — дирижер Максим Емельянычев: 32-летний ученик Геннадия Рождественского также ранее уже номинировался на эту премию. В этот раз — с возглавляемым им с 2016 года швейцарским оркестром Il Pomo d’Oro, специализирующимся на исторически информированном исполнительстве, и записью оперы «Агриппина» Генделя.



Есть в списке и другие музыканты, родившиеся в России, но уехавшие за границу еще в детстве и там получавшие профессиональное образование.



Что касается наиболее популярных номинаций «Грэмми» — там шире других представлена Бейонсе: артистка претендует на девять номинаций, включая «Запись года», где она представлена дважды — с разными пластинками. Среди ее соперниц в этом разделе — Билли Айлиш (которая также претендует в том числе на «Песню года» с Everything I Wanted). Среди претендентов на «лучший альбом» — Coldplay, Dua Lipa и Тейлор Свифт.



Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии. Лауреатов назовут 31 января 2021 года.

