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Леонид Агутин победил в американской «Песне года»

Песня российского музыканта Леонида Агутина завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition.

Как передаёт 21 ноября РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса, лидером в категории «Мировые исполнители» стала композиция Just а Rainy Day, которую Агутин создал совместно с известным американским гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино. Всего в категории было десять финалистов.

USA Songwriting Competition проводится ежегодно с 1996 года, сам Агутин назвал его американской «Песней года». Нынешний конкурс стал 25-м. 20 ноября организаторы объявили обладателей первого приза в каждой из 15 категорий премии, которые получат подарки общей стоимостью 2,2 тысячи долларов. 25 ноября назовут трёх главных победителей, их награды оцениваются в 50 тысяч долларов, 9 и 6,5 тысячи долларов.

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Комментарии (6)

Krigsmarin
Критиканы...молодец, Лёня. Это вам не золотой граммофон
VF812
А где послушОТь?
ppky0323
Послушайте эту композицию, ежели это лучшее в США, то они в полной...
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