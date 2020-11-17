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Леонид Агутин попал в финал американской «Песни года»

Российский певец Леонид Агутин стал финалистом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сам певец сообщил в своем инстаграме.

«Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita!» — написал он, уточнив, что финалистами они стали с Ал Ди Меолой и Алексом Сино.

Композиция «Just a Rainy Day» прошла в финал в двух номинациях — «Lyrics Only» и «World Music».

«Мы с Алексом, как авторы (Алекс — текста, я — музыки) окрестили этот фестиваль американской Песней Года», — пошутил Агутин.

Насколько высоко творчество российского артиста отметят в конечном итоге — станет известно 20 ноября.

Премия USA Songwriting Competition вручается с 1995 года в 15 категориях, к Гран-при прилагается 50 тысяч долларов.

Ранее Леонид Агутин рассказал, что альбом La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях.

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