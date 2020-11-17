Российский певец Леонид Агутин стал финалистом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сам певец сообщил в своем инстаграме.



«Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita!» — написал он, уточнив, что финалистами они стали с Ал Ди Меолой и Алексом Сино.



Композиция «Just a Rainy Day» прошла в финал в двух номинациях — «Lyrics Only» и «World Music».

