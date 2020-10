Агутин записал альбом на испанском и попал в лонг-лист «Грэмми» сразу в пяти номинациях

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в список претендентов на звание лучшего в этом году по версии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. Музыкант надеется на победу.



О номинации он написал на своей странице в Facebook. La Vida Cosmopolita может получить «Грэмми» как «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Песня Just A Rainy Day выдвинута в номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка«. Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации «Лучшее видео» представлен клип Funky Cha.