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09.10.2020 15:19
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Агутин записал альбом на испанском и попал в лонг-лист «Грэмми» сразу в пяти номинациях

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в список претендентов на звание лучшего в этом году по версии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. Музыкант надеется на победу.

О номинации он написал на своей странице в Facebook. La Vida Cosmopolita может получить «Грэмми» как «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Песня Just A Rainy Day выдвинута в номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка«. Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации «Лучшее видео» представлен клип Funky Cha.

Пресс-секретарь музыканта 9 октября добавила, что это лонг-лист. Проходит ли и в каких номинациях Агутин дальше, станет известно 7 декабря. Она также отметила, что он в восторге и надеется на победу.

52-летний москвич Леонид Агутин признан заслуженным артистом России только в 2008 году

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Комментарии (1)

кто-то страшный
Один из немногих из роспопсы, не вызывающий омерзения и выступающий честно вживую.
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