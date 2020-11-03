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03.11.2020 12:16
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«Грэмми» отказывается «от колониального подтекста» и меняет название номинации для world music

Премия «Грэмми» изменила название номинации «World Music Album» на «Best Global Music Album» из-за «колониального подтекста». Об этом написало издание Billboard.

«Развивая глобальность мышления, мы обновляем язык премии, чтобы категоризация наград лучше отражала стремление использовать все краски музыкальной палитры мира и наслаждаться ими. /.../ Это изменение символизирует отход от коннотаций колониализма, народности и не-американской культуры, которые содержал предыдущий термин», — приводит Billbord слова представителей Grammy. Как пояснили в Академии звукозаписи, прежде чем принять такое решение, они обсуждали вопрос с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами. Новый термин — не «мировой», а «глобальный» — сочли более актуальным, современным и инклюзивным.

Как стало известно 9 октября, новый альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» попал в лонг-лист Grammy в пяти номинациях.

В 2020 году все основные награды на церемонии забрала американская исполнительница Билли Айлиш. Она победила в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» была признана лучшим вокальным поп-альбомом.

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Комментарии (2)

daisychain
Блин, теперь всякие "этнические исследователи" и "эксперты по инклюзивности" это такая же рыбная синекурная должность, как "консультант по гендерному равенству" и "коуч по анти-харрасменту".
footballer13
Сказочные .......
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