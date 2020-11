«Грэмми» отказывается «от колониального подтекста» и меняет название номинации для world music

Как стало известно 9 октября, новый альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» попал в лонг-лист Grammy в пяти номинациях.



В 2020 году все основные награды на церемонии забрала американская исполнительница Билли Айлиш. Она победила в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» была признана лучшим вокальным поп-альбомом.