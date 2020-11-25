Британская благотворительная организация наградила бельгийскую овчарку по кличке Куно за успешную операцию в горячей точке, которая навсегда изменила ее жизнь. Об этом сообщается на сайте PDSA.

Однажды он и его куратор, не успев сойти с борта вертолета, попали под пулеметный обстрел боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация). Несмотря на прицельный огонь, который на них обрушился, они смогли миновать опасный участок и добраться до базы штурмовой группы, где также помогли военным преодолеть территорию, напичканную оружием и взрывчаткой.

История подвигов четвероногого героя берет начало в 2019 году, когда вместе с военными и кинологом он прибыл в Афганистан. За пять месяцев трехлетний пес, обученный искать взрывчатку, оружие и выводить из строя противника, провел 16 успешных миссий. Однако вернуться на родину ему пришлось инвалидом.

Неожиданно их настигла новая атака. Удалось установить, что стрелял затаившийся в засаде повстанец. Куно получил приказ его нейтрализовать. Подобравшись незаметно к стрелку, он застиг его врасплох, но тот успел выпустил в пса несколько пуль, которые попали в задние лапы. Несмотря на ранения, собака выполнила приказ — враг был обезврежен.



После успешного завершения миссии четвероногому герою понадобилась операция, но спасти конечности не удалось. Затем последовала длительная и изнурительная реабилитация, пришлось заново учиться передвигаться, но уже с протезами. Сейчас пес в отставке и живет со своей семьей.



После возвращения в Великобританию Куно был награжден медалью PDSA Dickin — высшей из существующих наград организации за воинскую доблесть, став ее 72-м обладателем. Предыдущими были: 34 собаки, 32 посыльных голубя времен Второй мировой войны, четыре лошади и одна кошка.



Свои четвероногие герои есть и в Петербурге. «Фонтанка» рассказывала о служебной собаке Зорро, которая сыграла ключевую роль в задержании грабителей в Калининском районе.

