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Ниже нуля и гололедица. Петербург ждут ночные заморозки

В середине недели температура в Петербурге опустится ниже нуля. О погоде на предстоящие сутки сообщает городское управление МЧС.

По информации ведомства, в ночь с 24 на 25 ноября столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, днем в среду воздух прогреется до +2 градусов.

В темное время суток на городских дорогах появится гололедица. Автомобилистам рекомендовали учитывать эту информацию, принимая решение сесть за руль. Во время движения им также посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В целом завтра ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Порывы переменного ветра в течение дня не будут превышать девяти метров секунду.

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