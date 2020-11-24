Ниже нуля и гололедица. Петербург ждут ночные заморозки

В середине недели температура в Петербурге опустится ниже нуля. О погоде на предстоящие сутки сообщает городское управление МЧС.



По информации ведомства, в ночь с 24 на 25 ноября столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, днем в среду воздух прогреется до +2 градусов.

В темное время суток на городских дорогах появится гололедица. Автомобилистам рекомендовали учитывать эту информацию, принимая решение сесть за руль. Во время движения им также посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим.