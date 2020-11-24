FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.76р89.93р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Алексей Герман-младший в ожидании продолжения съемок «Воздуха» снял в Репино другой фильм

Алексей Герман-младший 24 ноября рассказал о своем новом проекте «30 дней 30 ночей», съемки которого завершились в ноябре в Петербурге.

«Мы не хотели сойти с ума в сложное время, поэтому сняли фильм», — написал он на своей странице в «Фейсбуке», уточнив, что за работу они с друзьями взялись, чтобы ожидание возобновления съемок фильма «Воздух» было не таким мучительным. «Иначе мы бы повесились от безделья и отчаяния», — оценил режиссер. Съемочный процесс занял 25 дней.

Как рассказал «Фонтанке» режиссер, главную роль — преподавателя вуза в небольшом провинциальном городе — сыграл Мераб Нинидзе. Его герой борется за справедливость и свои идеалы.

Режиссер уточнил, что город в картине — условный: «В Репино мы снимали потому, что нам там натура понравилась».

В картине также снялись Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и другие. Художником выступила Елена Окопная, продюсером — Артем Васильев.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», ради съемок в картине Мераб Нинидзе специально прилетал в Россию.

«Непросто было решить вопрос с приездом Мераба Нинидзе − он гражданин Австрии, и в этом нам помогли Министерство культуры и Михаил Ефимович Швыдкой, за что мы им очень благодарны, — рассказал изданию Артем Васильев. — Это международный проект по составу участников, и у фильма уже есть известная международная сейлз-компания, которая будет объявлена позже».

Напомним, «Фонтанка» ранее побывала на съемках военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». В ней главные роли играют Елена Лядова и Сергей Безруков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Занудный до крайности - весь в старшего.
firma
Удивительно, что этому губошлёпу дают деньги на "кино".
8967
Водка «Воздух» уже есть, а фильма, похоже, не будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний