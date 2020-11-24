Алексей Герман-младший в ожидании продолжения съемок «Воздуха» снял в Репино другой фильм

Как рассказал «Фонтанке» режиссер, главную роль — преподавателя вуза в небольшом провинциальном городе — сыграл Мераб Нинидзе. Его герой борется за справедливость и свои идеалы.

«Мы не хотели сойти с ума в сложное время, поэтому сняли фильм», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» , уточнив, что за работу они с друзьями взялись, чтобы ожидание возобновления съемок фильма «Воздух» было не таким мучительным. «Иначе мы бы повесились от безделья и отчаяния», — оценил режиссер. Съемочный процесс занял 25 дней.

Алексей Герман-младший 24 ноября рассказал о своем новом проекте «30 дней 30 ночей», съемки которого завершились в ноябре в Петербурге.

Режиссер уточнил, что город в картине — условный: «В Репино мы снимали потому, что нам там натура понравилась».



В картине также снялись Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и другие. Художником выступила Елена Окопная, продюсером — Артем Васильев.



Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», ради съемок в картине Мераб Нинидзе специально прилетал в Россию.



«Непросто было решить вопрос с приездом Мераба Нинидзе − он гражданин Австрии, и в этом нам помогли Министерство культуры и Михаил Ефимович Швыдкой, за что мы им очень благодарны, — рассказал изданию Артем Васильев. — Это международный проект по составу участников, и у фильма уже есть известная международная сейлз-компания, которая будет объявлена позже».



Напомним, «Фонтанка» ранее побывала на съемках военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». В ней главные роли играют Елена Лядова и Сергей Безруков.

