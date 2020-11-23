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Петербурженка ударила и обматерила полицейского в ответ на требование надеть маску

Пожилая петербурженка проявила строптивость, когда ее поймали с поличным без средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте. Оскорбления и насилие в отношении представителей правопорядка привели к уголовному делу.

Как сообщает СК по Петербургу 23 ноября, рейд состоялся в минувший четверг, 19 ноября. Сотрудник полиции остановил маршрутку, в которой ехала 58-летняя женщина. Так как она была без маски, он попросил ее проследовать в отдел для составления протокола. Однако нарушительница в ответ на требование «ударила его рукой по туловищу».

Уже у входа в пункт полиции рукоприкладство сменилось «грубой нецензурной бранью», а в дежурной части во время личного досмотра она «вновь нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». «Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — добавили в ведомстве.

Как ранее писала «Фонтанка», 121-е постановление Смольного обязывает петербуржцев и гостей города носить средства индивидуальной защиты органов дыхания во всех общественных местах, в том числе на транспорте. С 26 сентября контроль за исполнением этого требования был ужесточен. Нарушителей выявляют в ходе рейдов. Претензии к «безмасочникам» уже стали причиной убийства — оренбуржец зарезал мужчину, который требовал, чтобы оппонент надел маску в маршрутке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Masya
Иногда с возрастом приходит мудрость , а иногда только возраст . Статью с пола подняла , да уж (((
Сергей Соколов
Полиция как она есть.
В 1945 полицаев вешали.
Дмитрий Кондрашов
Дама молодец. Но, кабы ударила в пах - эффект был бы сильнее. Вообще, намордники только ментам и чоповцам идут - в силу их сущности. Остальным-то они зачем?
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