Петербурженка ударила и обматерила полицейского в ответ на требование надеть маску

Пожилая петербурженка проявила строптивость, когда ее поймали с поличным без средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте. Оскорбления и насилие в отношении представителей правопорядка привели к уголовному делу.
Как сообщает СК по Петербургу 23 ноября, рейд состоялся в минувший четверг, 19 ноября. Сотрудник полиции остановил маршрутку, в которой ехала 58-летняя женщина. Так как она была без маски, он попросил ее проследовать в отдел для составления протокола. Однако нарушительница в ответ на требование «ударила его рукой по туловищу».
Уже у входа в пункт полиции рукоприкладство сменилось «грубой нецензурной бранью», а в дежурной части во время личного досмотра она «вновь нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового».
Возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». «Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — добавили в ведомстве.
Как ранее писала «Фонтанка», 121-е постановление Смольного обязывает петербуржцев и гостей города носить средства индивидуальной защиты органов дыхания во всех общественных местах, в том числе на транспорте. С 26 сентября контроль за исполнением этого требования был ужесточен. Нарушителей выявляют в ходе рейдов. Претензии к «безмасочникам» уже стали причиной убийства — оренбуржец зарезал мужчину, который требовал, чтобы оппонент надел маску в маршрутке.