Петербурженка ударила и обматерила полицейского в ответ на требование надеть маску

Пожилая петербурженка проявила строптивость, когда ее поймали с поличным без средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте. Оскорбления и насилие в отношении представителей правопорядка привели к уголовному делу.



Как сообщает СК по Петербургу 23 ноября, рейд состоялся в минувший четверг, 19 ноября. Сотрудник полиции остановил маршрутку, в которой ехала 58-летняя женщина. Так как она была без маски, он попросил ее проследовать в отдел для составления протокола. Однако нарушительница в ответ на требование «ударила его рукой по туловищу».

