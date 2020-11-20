Красногвардейский суд Петербурга 20 ноября на два месяца арестовал Алексея Вербицкого, который всадил нож в жителя Мурино после конфликта в маршрутном автобусе.
По информации объединённой пресс-службы судов Петербурга, следствие настаивало на помещении оренбуржца под стражу. Доводов множество: преступление тяжкое, Вербицкий безработный и не имеет регистрации в городе, с места преступления злополучным вечером скрылся. Кроме того, не в пользу обвиняемого его судимости за наркотики и нанесение телесных тяжких, а также то, что он знает, где живёт указавший на него свидетель (вероятно, девушка из маршрутки), а значит, может вступить с ним в сговор, чтобы выработать единую версию защиты. Также следствие полагает, что на свободе Вербицкий может опять что-нибудь натворить.
Оренбуржец вину признал, возражать против СИЗО не стал. Судя по фото из зала суда, нелюбовь к маскам осталась при нём.
«Фонтанка» подробно писала о том, что произошло на Индустриальном проспекте вечером 17 ноября, и показала видео конфликта. 53-летний житель Мурино возвращался домой с корпоратива на маршрутке и сделал замечание паре, которая сидела без масок. Мужчина отреагировал бранью, муринец дал ему по лицу. Оба выпрыгнули из автобуса и побежали по проспекту. У дома № 18 Вербицкий всадил нож в спину оппоненту. Тот смог добраться до дома № 10/1, где скончался.