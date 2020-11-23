Документ, в частности, предписывает Министерству цифрового развития уже до 1 декабря 2020 года завершить сбор заявлений правообладателей о включении сведений по своим продуктам в перечень программ для предустановки. Кроме того, ведомству до 15 декабря нужно будет составить рейтинг заявленного ПО и рекомендации по включению программ в предустановочный набор российского софта.

Требования будут действовать для устройств, произведённых после 1 января 2021 года. К ним относятся «оборудование беспроводной связи для бытового использования, персональные ЭВМ, имеющие сенсорный экран, обладающие двумя и более функциями, с предварительно установленными на них программами для ЭВМ, имеющие возможность установки таких программ из магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирует такое оборудование (смартфоны, планшетные компьютеры)». Касаются требования и стационарных и портативных компьютеров, системных блоков с ОС, телевизоров с цифровым блоком управления.

В начале ноября представители регулируемой отрасли обращались к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО . В частности, в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) критиковали правительство, которое не объяснило ни порядок установки ПО, ни его виды, ни перечень устройств, ни возможность продавать уже ввезенную в страну продукцию без российского ПО.

В марте 2020 года Госдума отложила вступление в силу закона о предустановке обязательных программ на мобильные гаджеты из-за коронавируса. Требования закона должны были начать действовать в июле. В июне ФАС ходатайствовала перед правительством о том, чтобы были сделаны исключения для планшетов и умных часов. В ноябре ФАС покинул многолетний руководитель Игорь Артемьев.

Закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и «умные телевизоры» российский парламент принял в 2019 году. Владимир Путин подписал документ в декабре. В феврале 2020-го ФАС рассказала, когда и как российское ПО придется устанавливать на устройства. Планировалось, что с 1 июля 2020 года торговать продукцией без отечественного ПО в России никто не сможет, но из-за коронавируса сроки сдвинулись на полгода — до 1 января 2021 года.

