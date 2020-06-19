ФАС пошла Apple на уступки в вопросе предустановки отечественного ПО на смартфоны и планшеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Об этом 19 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.



По данным издания новая версия документа позволяет не устанавливать отечественные программы на планшеты и умные часы.



Также производителям позволят не предустанавливать приложения на смартфоны и компьютеры в полном объеме. Достаточно будет разместить на экране иконки, с помощью которых сам потребитель сможет загрузить предложенную ему российскую программу.

