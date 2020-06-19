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19.06.2020 07:06
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ФАС пошла Apple на уступки в вопросе предустановки отечественного ПО на смартфоны и планшеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Об этом 19 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

По данным издания новая версия документа позволяет не устанавливать отечественные программы на планшеты и умные часы.

Также производителям позволят не предустанавливать приложения на смартфоны и компьютеры в полном объеме. Достаточно будет разместить на экране иконки, с помощью которых сам потребитель сможет загрузить предложенную ему российскую программу.

По словам источника «Коммерсанта», это является уступкой ФАС американской Apple, которая отказывалась от предустановки российских приложений.

Пока остается неясным, согласится ли Apple в этом случае следовать российскому законодательству.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Ой что деется? Вчера "телеграмм", сегодня эпл. А завтра что, путена отменят?

Непозволительная роскошь так прогибаться под плебс я щитаю!
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