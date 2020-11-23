В четвертом эпизоде «Мандалорца» фанаты заметили персонажа в не соответствующей духу сериала одежде — а именно, в серой футболке и синих джинсах. Точнее, половину персонажа: в кадр он влез не целиком. «Джинсовый человек» (Jeans Man), как нарекли его поклонники, тут же стал объектом культа. О новой тенденции рассказало издание comicbook.
Пользователи «Тик-Тока» стали снимать ролики, где, одеваясь в серую футболку и джинсы, они позируют, наполовину выглянув из-за стены, художник создал новому герою персональный постер, а некоторые даже придумали игрушку с половиной человека.
November 22, 2020
#TheMandalorian pic.twitter.com/yGNbTLczif— Jordan Delgadillo (@DelgadilloArt) November 21, 2020
«Не могу дождаться спин-оффа шоу с этим парнем», — написала одна из комментаторов, и ее поддержали десятки человек.
@the_real_mr_v
New Cosplay ##cosplay ##mandalorian ##oc ##starwars ##mando ##comedy ##funny♬ The Mandalorian - Nstens1117
Некоторые сравнили этот киноляп со стаканчиком кофе, попавшим в кадр в «Игре престолов».