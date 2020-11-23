FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Джинсовый человек» из «Мандалорца» стал звездой. Ляп с половиной участника съемочной группы возвели в культ

В четвертом эпизоде «Мандалорца» фанаты заметили персонажа в не соответствующей духу сериала одежде — а именно, в серой футболке и синих джинсах. Точнее, половину персонажа: в кадр он влез не целиком. «Джинсовый человек» (Jeans Man), как нарекли его поклонники, тут же стал объектом культа. О новой тенденции рассказало издание comicbook.

Пользователи «Тик-Тока» стали снимать ролики, где, одеваясь в серую футболку и джинсы, они позируют, наполовину выглянув из-за стены, художник создал новому герою персональный постер, а некоторые даже придумали игрушку с половиной человека.

«Не могу дождаться спин-оффа шоу с этим парнем», — написала одна из комментаторов, и ее поддержали десятки человек.

@the_real_mr_v

New Cosplay ##cosplay ##mandalorian ##oc ##starwars ##mando ##comedy ##funny

♬ The Mandalorian - Nstens1117

Некоторые сравнили этот киноляп со стаканчиком кофе, попавшим в кадр в «Игре престолов».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний