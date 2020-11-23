В четвертом эпизоде «Мандалорца» фанаты заметили персонажа в не соответствующей духу сериала одежде — а именно, в серой футболке и синих джинсах. Точнее, половину персонажа: в кадр он влез не целиком. «Джинсовый человек» (Jeans Man), как нарекли его поклонники, тут же стал объектом культа. О новой тенденции рассказало издание comicbook.



Пользователи «Тик-Тока» стали снимать ролики, где, одеваясь в серую футболку и джинсы, они позируют, наполовину выглянув из-за стены, художник создал новому герою персональный постер, а некоторые даже придумали игрушку с половиной человека.