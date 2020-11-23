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Пожилым пообещали премию за образцовую самоизоляцию. Под Петербургом попытка её получить закончилась в полиции

Пандемия разнообразила сценарии аферистов, зарабатывающих на чужом простодушии. В Гатчинском районе Ленобласти против пенсионерки использовали следование коронавирусным ограничениям.

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, накануне в полицию обратилась 69-летняя жительница Гатчины, которая обеднела после щедрого обещания. В субботу на странице в социальной сети её ждало сообщение от знакомой, которая рассказала о подарке от государства: за период самоизоляции пенсионерам будто бы положена социальная выплата.

Мысль о том, что страницу приятельницы могли взломать, очевидно, не пришла в голову пожилой женщине. Она вступила в переписку, узнала, что может рассчитывать на единовременную выплату в 3 тысячи рублей, и чистосердечно отослала сообщением данные своей банковской карты. Вместо плюса в три тысячи произошло списание 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Пенсионеров не первый раз обманывают под предлогом коронавируса. В октябре петербурженку убедили сделать дорогостоящую покупку, которая должна была защитить от COVID-19. В апреле двое студентов попались на попытке сыграть на страхе перед болезнью.

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