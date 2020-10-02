Пенсионерку из Кронштадта уговорили купить «биозащиту от коронавируса». Полицейские ищут коммунальщиков-оборотней

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, накануне в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 80-летняя пенсионерка из Кронштадта. Посреди дня к ней пришли две женщины и мужчина, которые представились работниками жилищно-коммунального хозяйства.

Дорогостоящую и ненужную покупку, якобы способную защитить от известной заразы, сделала пожилая жительница Кронштадтского района Петербурга, поддавшись на уговоры троицы, которая представилась сотрудниками ЖКХ. Теперь коммунальщиков-оборотней ищут полицейские.

Владелице квартиры они презентовали уникальный продукт — «биозащиту от коронавируса», которая на деле была обычным очистителем воды. Несмотря на высокую цену, пенсионерка согласилась на покупку. Стоимость чудо-прибора составила 30 тысяч рублей. Мошенники оформили сделку, как полагается, с договором и товарным чеком, а затем быстро ушли.



Через 20 минут после ухода коммунальщиков-оборотней в квартиру приехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что преступники оставили следы. Найденные отпечатки пальцев пробили по базе, оказалось, они принадлежат гражданину Узбекистана.



Приметы своих обидчиков смогла описать пенсионерка. По ее словам, женщины были одеты в синие куртки, а мужчина в белую рубашку с коротким рукавом, он носит черную бороду и может передвигаться на автомобиле Skoda Rapid. Всем им на вид примерно 30 лет.



Ориентировки на их розыск разосланы по отделам полиции. Уголовное дело возбуждено по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

