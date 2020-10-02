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02.10.2020 09:44
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Пенсионерку из Кронштадта уговорили купить «биозащиту от коронавируса». Полицейские ищут коммунальщиков-оборотней

Дорогостоящую и ненужную покупку, якобы способную защитить от известной заразы, сделала пожилая жительница Кронштадтского района Петербурга, поддавшись на уговоры троицы, которая представилась сотрудниками ЖКХ. Теперь коммунальщиков-оборотней ищут полицейские.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, накануне в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 80-летняя пенсионерка из Кронштадта. Посреди дня к ней пришли две женщины и мужчина, которые представились работниками жилищно-коммунального хозяйства.

Владелице квартиры они презентовали уникальный продукт — «биозащиту от коронавируса», которая на деле была обычным очистителем воды. Несмотря на высокую цену, пенсионерка согласилась на покупку. Стоимость чудо-прибора составила 30 тысяч рублей. Мошенники оформили сделку, как полагается, с договором и товарным чеком, а затем быстро ушли.

Через 20 минут после ухода коммунальщиков-оборотней в квартиру приехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что преступники оставили следы. Найденные отпечатки пальцев пробили по базе, оказалось, они принадлежат гражданину Узбекистана.

Приметы своих обидчиков смогла описать пенсионерка. По ее словам, женщины были одеты в синие куртки, а мужчина в белую рубашку с коротким рукавом, он носит черную бороду и может передвигаться на автомобиле Skoda Rapid. Всем им на вид примерно 30 лет.

Ориентировки на их розыск разосланы по отделам полиции. Уголовное дело возбуждено по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

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Комментарии (5)

Wuhan Proletarian
Судя по всему:
1. Тридцать косых для отечественного пенсионера сумма незначительная.
2. Отечственный пенсионер и в 80 лет неплохо разбирается в марках авто
3. Отечественный пенсионер уверен в свои силах и безбоязненно открывает дверь первому встречному
gencon
Чем эти мошенники хуже нашего ЦИКа? Почему тем можно фальсифицировать и подкидывать , а этим нельзя? Тоже самое в школах, когда участковый и директор рассказывает ученику, что такое хорошо и что такое плохо)))
ZapadЭnka
Интересно, а при каких обстоятельствах этому гостю из солнечного Узбекистана откатали пальчики? Гастарбайтерам всем делают дактилоскопию? Если это так, то это очень облегчает работу сыскарям)
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