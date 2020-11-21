Петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли итоговое первое место на этапе серии Гран-при в Москве в парном катании. По итогам произвольной и короткой программ они получили 232,56 баллов. В произвольной им не хватило всего 1,33 балла до мирового рекорда китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун.

После проекта Козловский заявил журналистам, что испытал особенные эмоции, выиграв на этом этапе Гран-при. «После проката прокричал: "Это наше место! В очередь"», — заявил Козловский.