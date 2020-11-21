Петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли итоговое первое место на этапе серии Гран-при в Москве в парном катании. По итогам произвольной и короткой программ они получили 232,56 баллов. В произвольной им не хватило всего 1,33 балла до мирового рекорда китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун.
После проекта Козловский заявил журналистам, что испытал особенные эмоции, выиграв на этом этапе Гран-при. «После проката прокричал: "Это наше место! В очередь"», — заявил Козловский.
Товарищи Бойковой и Козловского по группе петербургского тренера Тамары Москвиной – Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80) – стали вторыми из-за небольшой ошибки при исполнении комбинации из трёх прыжков. Третье место заняли пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07).
Напомним, мужские соревнования выиграл ещё один петербуржец Михаил Коляда, а в танцах на льду первенствовали москвичи Виктория Синицина и Никита Кацалапов.